Славен Белупо обыграл Осиек в 10-м туре чемпионата Хорватии. Счет и видеообзор матча с участием Дениса Гармаша и Александра Драмбаева читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Хорватии, 10 тур

Славен Белупо – Осиек 1:0

Гол: Миоч, 54

Денис Гармаш и Александр Драмбаев вышли в стартовом составе Осиека и были заменены в перерыве. На тот момент счет был 0:0, а на 54-й минуте Миоч классно разобрался с защитником и голкипером, забив единственный гол в матче. Славен Белупо, на момент начала игры занимавший предпоследнее место чемпионата Хорватии, праздновал победу.

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Это был четвертый матч для 33-летнего Гармаша в новой команде, в которую он перебрался на правах свободного агента из Динамо. С украинцем в составе Осиек еще не побеждал в чемпионате Хорватии. Безвыигрышная серия в лиге насчитывает уже 5 матчей – 2 ничьих и 3 поражения.

После 10 туров чемпионата Хорватии Осиек набрал 12 очков и опустился на 6 строчку турнирной таблицы.