Осієк зійшовся з Вуковаром 1911 у поєдинку 10-го Меморіалу Благого Задара. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

10-й Меморіал Благого Задара.

Вуковар 1911 – Осієк – 2:0

Голи: Кнол, 9, Мустеданагіч, 29

Осієк зійшовся з Вуковаром 1911 у рамках 10-го Меморіалу Благого Задара. Слід зазначити, що Вуковар 1911 є представником Першої ліги Хорватії (другий за силою дивізіон). Гармаш не вийшов у стартовому складі, а результат гри був оформлений ще в першому таймі.

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На 9 хвилині Кнол класним ударом від поперечки вивів Вуковар 1911 вперед, а Мустеданагіч просочився крізь захист і точним ударом у кут подвоїв перевагу. Гармаш вийшов на поле на 66 хвилині та навіть мав нагоду забити, але Вуковар 1911 втримав перемогу.

Зазначимо, що Денис перебрався до хорватського клубу у вересні цього року, встиг зіграти в 4 матчах (167 хвилин), але не відзначався результативними діями.

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