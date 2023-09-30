Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не без основания не вышел на второй тайм матча 8-го тура Ла Лиги Жирона – Реал Мадрид.

Украинец привычно оказался в стартовом составе Жироны, но на вторую половину вместо него вышел Валери. Оказалось, что замена украинца не была инициативой главного тренера.

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По информации репортера GironaEsport Нила Солы, Цыганков сам попросил заменить его, поскольку почувствовал мышечный дискомфорт Завтра Виктор пройдет дополнительное обследование, чтобы узнать причину.

Позже ТаТоТаке сообщило, что травма связана с повреждением задней поверхности бедра. Точный диагноз медики Жироны поставят в воскресенье после МРТ. Предварительный диагноз – надрыв. Скорее всего, Цыганков пропустит 2-3 недели. Это означает, что Виктора не будет в матчах сборной Украины против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, хавбек Жироны оказался в списке игроков сборной Украины, которых Сергей Ребров вызвал для подготовки и участия в матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

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