Славен Белупо переграв Осієк в 10-му турі чемпіонату Хорватії. Рахунок і відеоогляд матчу за участю Дениса Гармаша та Олександра Драмбаєва читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Хорватії, 10 тур

Славен Белупо – Осієк 1:0

Гол: Міоч, 54

Денис Гармаш і Олександр Драмбаєв вийшли у стартовому складі Осієка і були замінені в перерві. На той момент рахунок був 0:0, а на 54-й хвилині Міоч класно розібрався з захисником і голкіпером, забивши єдиний гол у матчі. Славен Белупо, який на момент початку гри посідав передостаннє місце чемпіонату Хорватії, святкував перемогу.

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Це був четвертий матч для 33-річного Гармаша у новій команді, до якої він перебрався на правах вільного агента з Динамо. З українцем у складі Осієк ще не перемагав у чемпіонаті Хорватії. Безвиграшна серія в лізі налічує вже 5 матчів – 2 нічиї та 3 поразки.

Після 10-ти турів чемпіонату Хорватії Осієк набрав 12 очок і опустився на 6 сходинку турнірної таблиці.