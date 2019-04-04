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Гармаш: Мы боролись до конца, не теряя надежды

10:09 28 Читати українською
Гармаш: Мы боролись до конца, не теряя надежды
Денис Гармаш / Футбол 24

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш прокомментировал яркий камбэк киевлян в матче против Зари (2:3).

32’ Александр Караваев
54’ Максим Белый
69’ Максим Белый
 
Тамаш Кадар 53’
Виталий Буяльский 59’
Виктор Цыганков 63’
Виктор Цыганков 82’

"Заря расклеилась или Динамо выдало суперматч? Я не знаю, на самом деле. Возможно после 2 гола они подумали, что победа у них в руках.

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Заря стала больше играть от обороны, но здесь забить получилось у нас – первый, потом второй, и потом мы уже имели психологическое преимущество. Мы боролись до конца, не теряя надежду на победу", – прокомментировал Гармаш официальному сайту Динамо.

Напомним, что Динамо сумело вырвать победу в Заре, уступая по ходу встречи 2:0.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Заря - Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш
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