Гармаш: Мы боролись до конца, не теряя надежды

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш прокомментировал яркий камбэк киевлян в матче против Зари (2:3).

"Заря расклеилась или Динамо выдало суперматч? Я не знаю, на самом деле. Возможно после 2 гола они подумали, что победа у них в руках.

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Заря стала больше играть от обороны, но здесь забить получилось у нас – первый, потом второй, и потом мы уже имели психологическое преимущество. Мы боролись до конца, не теряя надежду на победу", – прокомментировал Гармаш официальному сайту Динамо.

Напомним, что Динамо сумело вырвать победу в Заре, уступая по ходу встречи 2:0.

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