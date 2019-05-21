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Гаритано официально возглавил Алавес

21 мая 13:36 22 Читати українською
Гаритано официально возглавил Алавес
Асьер Гаритано / GTRES

Асьер Гаритано официально назначен главным тренером Алавеса.

Алавес официально представил Асьера Гаритано в качестве главного тренера, передает El Chiringuito TV.

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"Главной задачей команды будет продолжение конкуренции в Ла Лиге и роста команды", – отметил Гаритано на первой пресс-конференции в новой должности.

Отмечается, что соглашение с новым наставником подписан до 2020-го года. Добавим, что недавно Абелардо покинул пост главного тренера Алавеса.

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Теги
Испания Абелардо Фернандес Абелардо Фернандес Алавес Алавес Асиер Гаритано Асиер Гаритано
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