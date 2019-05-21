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Гарітано офіційно очолив Алавес

13:34 167 Читать на русском
Гарітано офіційно очолив Алавес
Ас'єр Гарітано / GTRES

Ас'єр Гарітано офіційно призначений головним тренером Алавеса.

Алавес офіційно представив Ас'єра Гарітано у якості головного тренера, передає El Chiringuito TV.

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"Головним завданням команди буде продовження конкуренції в Ла Лізі та зростання команди", – зазначив Гарітано на першій прес-конференції на новій посаді.

Зазначається, що угода з новим наставником підписана до 2020-го року. Додамо, що нещодавно Абелардо покинув посаду головного тренера Алавеса.

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Теги
Іспанія Абелардо Фернандес Абелардо Фернандес Алавес Алавес Ас'єр Гарітано Ас'єр Гарітано
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