Зозуля стал игроком матча у Альбасете, но Гранада победила благодаря экс-форварду Боруссии Д – Осасуна выходит в Примеру

Альбасете принимал Гранаду в матче 39-го тура второго по классу испанского дивизиона. Роман Зозуля вышел в стартовом составе хозяев.

Испания. Сегунда 2018/19, 39-й тур

Альбасете – Гранада – 0:1

Гол: Адриан Рамос, 76

Удаление: Санэметерио, 90+1 (Гранада)

Встречались команды, которые ведут отчаянную борьбу за второе место, дающее право прямого выхода в Примеру. Альбасете, который не проиграл до сегодня ни одного из 19-и домашних матчей сезона, принимал Гранаду, опережашую команду Зозули на 3 очка. Один из 4-х финалов, которые остались до конца сезона. В первые 10 минут только хозяева пробивали по воротам, но в обоих случаях им не хватало точности. Игрок Гранады врезал локтем в спину Зозуле в центре поля – это было больно, но в рамках правил, по мнению рефери. Роман несколько раз выигрывал верховую борьбу, неплохо подыгрывая партнерам, а вот с выходом на ударную позицию уже было похуже.

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Бела на 19-й минуте опасно пробил мимо дальней штанги – если б украинец успел подставить ногу, могло и залететь. Лучший момент создала Гранада первым же ударом в матче. Это Кини на 22-й с лету приложился метров с 25 – штанга спасла Альбасете! "Механический сыр" ответил классным штрафным, с которым не без труда справился вратарь. Манаж ворвался в штрафную после классного паса Пеньи, но партнер Зозули по атаке промазал из пределов штрафной.

Роман пробивал головой, не поделив мяч с партнером, который пытался выстрелить ножницами – вратарь Гранады потянул из верхнего угла. Зозуля не дотянулся до навеса уже с правого фланга, Бела замыкал, однако не попал с нескольких метров. У Альбасете момент за моментом. Воспитанник Динамо завелся в центре поля после противоречивой желтой карточки – соперник имитировал отмашку, которой не было. Это уже не первое странное решение относительно украинского нападающего в этом сезоне, но стоит чуть менее эмоционально реагировать – так можно и до красной договориться. Альбасете создал в три раза больше голевых моментов, но до перерыва сподобился лишь на 0:0.

В начале второго тайма Зозуля классно сбросил на партнера, который попал в руку соперника – лишь угловой. Бела со штрафного попал во вратаря. Украинец снова создал момент сам. Зозуля эффектно принял дальний пас на грудь, пробросил себе головой и пробил из-за пределов штрафной – вратарь Гранады снова потянул. Гости ответили супермоментом. Надаль вышел победителем из дуэли один на один. Это был только первый сейв вратаря Альбасете за первые 60 минут.

Игра давалась, 15 тысяч фанатов страстно гнали хозяев вперед, но 25-летний португалец Руй Силва стоял стеной в воротах – недаром у Гранады меньше всех пропущенных в сезоне Сегунды (25 за 39 матчей). Вице-лидеры прижали хозяев на стандарте, и здесь уже Зозуля вынес мяч головой, когда соперник готовился нанести удар с убойной позиции. На 75-й Роман выиграл верховую борьбу и у чужих ворот, но не смог акцентировано пробить. Зато гости внезапно забили. Провал Альбасете в центре поля завершился разрезным пасом на Адриана Рамоса, и 33-летний экс-форвард Боруссии Д, который вышел на замену, прошил Надаля.

На 83-й Зозуля принял идеальный навес на границу вратарской. Экс-днепрянина никто не прикрывал, но он банально не попал в рамку. Последние минуты превратились в сумбур без центра поля и со шквалом эмоций. Феде Санэметерио получил вторую желтую на 90+1, потянув Фебаса за футболку. Он настолько медленно покидал поле, что Зозуля с партнерами набросились на него. Хорошо, хоть желтую рефери выписал Акунье, а не Роману.

Отметим, что Зозуля получил высший балл в своей команде от Sofascore (7,1). Выше только у вратаря, джокера и еще двух игроков Гранады. Благодаря первому домашнему поражении Альбасете в сезоне Осасуна за 3 тура до конца регулярного сезона вернулась в Примеру. Памплонцы гарантировали себе как минимум второе место. Команда же Зозули, очевидно, поведет борьбу за Ла Лигу в рамках плей-офф четырех.

Более высокий класс разбивает надежды симпатичного Альбасете

Зозуле не было равных по острым передачам - Роман отдал 3 ключевых паса. Украинец стал также единственным, кто дважды попадал в створ. Еще 2 раза экс-форвард Динамо, Днепра и Бетиса пробивал мимо ворот. Часто вступал в единоборства, но выиграл лишь треть – 5 из 15. Был полезен и у своих ворот, спасая от верного гола, снова доминировал на втором этаже, отдавал передачи с высокой точностью (81%). Впрочем, с реализацией ощутил серьезные проблемы, как и все его партнеры. Зозуля был обязан реализовывать хотя бы один из многочисленных моментов.

Альбасете в целом не хватило класса. Команда выдала замечательный даже для стороннего наблюдателя матч на высоких скоростях, но ноги ее игроков часто опережали мысли. Зозуля и Ко вызывают симпатию, но иногда очень уж ощутимо, что у Рамиса не хватает скамейки запасных и исполнительского мастерства игроков для Примеры. Гранада довольно умело подловила момент усталости оппонента, нейтрализовав одним голом все безумное желание и тяжелый труд соперника. В целом же без качественного усиления обе команды, если и выйдут в Ла Лигу, максимум – поведут напряженную борьбу за выживание.