Гари Невилл: Похоже, что Манчестер Юнайтед даже близко не сможет претендовать на титул

Экс-защитник Манчестер Юнайтед, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл уверен, что в МЮ мало перспектив в этом сезоне.

"Сейчас чемпионство выглядит маловероятным. Да, сезон только стартовал, но не похоже, что в своем состоянии Манчестер Юнайтед даже близко сможет претендовать на титул. Хотя у них лучший голкипер мира, сильная полузащита – Погба, Матич и Фред, в атаке Ромелу Лукаку, Марсьяль, Алексис Санчес. У них много хороших игроков.

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Но похоже, что с нынешней четверкой защитников проблемы будут возникать постоянно и команда всегда будет пропускать голы. У игроков обороны не хватает авторитета, это проблема.

Жозе Моуринью знает о командах, которые выигрывали АПЛ, и он в курсе, что фундаментом успеха является хорошая оборона", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, во 2-м туре АПЛ "красные дьяволы" неожиданно уступили Брайтону (2:3).

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