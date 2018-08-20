toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ

Гари Невилл: Похоже, что Манчестер Юнайтед даже близко не сможет претендовать на титул

15:23 40 Читати українською
Гари Невилл: Похоже, что Манчестер Юнайтед даже близко не сможет претендовать на титул
Гари Невилл / Фото AFP

Экс-защитник Манчестер Юнайтед, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл уверен, что в МЮ мало перспектив в этом сезоне.

"Сейчас чемпионство выглядит маловероятным. Да, сезон только стартовал, но не похоже, что в своем состоянии Манчестер Юнайтед даже близко сможет претендовать на титул. Хотя у них лучший голкипер мира, сильная полузащита – Погба, Матич и Фред, в атаке Ромелу Лукаку, Марсьяль, Алексис Санчес. У них много хороших игроков.

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – видео голов и обзор матча

Но похоже, что с нынешней четверкой защитников проблемы будут возникать постоянно и команда всегда будет пропускать голы. У игроков обороны не хватает авторитета, это проблема.

Жозе Моуринью знает о командах, которые выигрывали АПЛ, и он в курсе, что фундаментом успеха является хорошая оборона", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, во 2-м туре АПЛ "красные дьяволы" неожиданно уступили Брайтону (2:3).

Моуринью: Я появлюсь в фильме Манчестер Сити, поэтому могу требовать роялти

Англия2 турАмекс Стэдиум (Брайтон)

Брайтон - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 19 августа 2018

Брайтон
Матч окончен
3 : 2
Манчестер Юнайтед
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Гари Невилл Гари Невилл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Брайтон - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
15
мин
Валенсия
21:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук