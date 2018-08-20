Гарі Невілл: Схоже, що Манчестер Юнайтед навіть близько не зможе претендувати на титул

Екс-захисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Гарі Невілл впевнений, що в МЮ мало перспектив цього сезону.

"Зараз чемпіонство виглядає малоймовірним. Так, сезон тільки стартував, але не схоже, що у своєму стані Манчестер Юнайтед навіть близько зможе претендувати на титул. Хоча у них кращий голкіпер світу, сильний півзахист – Поль Погба, Неманья Матіч і Фред, в атаці Ромелу Лукаку, Антоні Мартіаль, Алексіс Санчес. У них багато хороших гравців.

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Але схоже, що з нинішньої четвіркою захисників проблеми будуть виникати постійно і команда завжди буде пропускати голи. У гравців оборони не вистачає авторитету, це проблема.

Жозе Моурінью знає про команди, які вигравали АПЛ, і він в курсі, що фундаментом успіху є хороша оборона", – цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, у 2-му турі АПЛ "червоні дияволи" несподівано поступились Брайтону (2:3).

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