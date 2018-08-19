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Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – видео голов и обзор матча

22:04 36 Читати українською
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – видео голов и обзор матча
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2

Брайтон дома неожиданно победил Манчестер Юнайтед, в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Брайтон в родных стенах переиграл подопечных Жозе Моуринью, забив трижды уже в первом тайме. Сначала Мюррей опередил защитника и замкнул прострел Марча, а затем "чайки" удвоили свое преимущество. Отличился Даффи после передачи Нокара.

Брайтон дома сенсационно победил Манчестер Юнайтед

Манчестер удалось отыграться на 34-й минуте после точного удара головой Лукаку, однако под занавес первого тайма подопечные Гьютона забили третий раз. Паскаль Грос заставил Байли нарушить правила в штрафной МЮ и уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме "красные дьяволы" смогли сократить отставание, но уже было поздно. На 90+5 минуте матча одиннадцатиметровый успешно выполнил Погба

Чемпионат Англии, 2 тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Мюррей, 25 Даффи 27 Гросс (пен) 44 – Лукаку, 34, Погба (пен) 90+5

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия2 турАмекс Стэдиум (Брайтон)

Брайтон - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 19 августа 2018

Брайтон
Матч окончен
3 : 2
Манчестер Юнайтед
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