Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – видео голов и обзор матча

Брайтон дома неожиданно победил Манчестер Юнайтед, в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Брайтон в родных стенах переиграл подопечных Жозе Моуринью, забив трижды уже в первом тайме. Сначала Мюррей опередил защитника и замкнул прострел Марча, а затем "чайки" удвоили свое преимущество. Отличился Даффи после передачи Нокара.

Брайтон дома сенсационно победил Манчестер Юнайтед

Манчестер удалось отыграться на 34-й минуте после точного удара головой Лукаку, однако под занавес первого тайма подопечные Гьютона забили третий раз. Паскаль Грос заставил Байли нарушить правила в штрафной МЮ и уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме "красные дьяволы" смогли сократить отставание, но уже было поздно. На 90+5 минуте матча одиннадцатиметровый успешно выполнил Погба

Чемпионат Англии, 2 тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Мюррей, 25 Даффи 27 Гросс (пен) 44 – Лукаку, 34, Погба (пен) 90+5