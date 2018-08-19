Моуринью: Я появлюсь в фильме Манчестер Сити, поэтому могу требовать роялти

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью забавно прокомментировал свое участие в документальном фильме о Манчестер Сити.

"Все или ничего" – именно так будет называться документальный фильм о чемпионстве Манчестер Сити в сезоне 2017/18. Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не прошел мимо этого события.

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"Я появляюсь в фильме, поэтому могу требовать роялти.

Но если они пришлют мне одну из футболок, на которой написано "Мы сделали это в день дерби", то я откажусь от денег", – цитирует Моуринью издание The Telegraph.

Вероятно, что руководитель МЮ намекает на то, что в прошлом сезоне Манчестер Сити не удалось досрочно оформить чемпионство в домашней игре в рамках 33-го тура АПЛ против "красных дьяволов" (2:3).

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