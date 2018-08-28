Гари Невилл: Моуринью и Вудворду надо разобраться между собой

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл прокомментировал работу Жозе Моуринью и тренерские отставки у "красных дьяволов".

"Мы видели, как уволили Луи ван Гала после победы в Кубке Англии, как уволили Дэвида Мойеса за 4 тура до конца чемпионата, поэтому мы больше не говорим о футбольном клубе, который ведет себя в соответствии со своей историей.

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Я принимаю то, что есть разные времена, трудности и вызовы, но мой искренний взгляд, что Эд Вудворд, который продлил контракт с Моуринью 7-8 месяцев назад, должен дождаться конца контракта и выполнять работу.

Нельзя продолжать прыгать вокруг тренеров. Я слышал истории о третьем сезоне Моуринью и остальную часть этого, и с этим нельзя не согласиться, потому что что-то в этом есть.

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Но что я могу сказать: пришло время для Жозе Моуринью и Эда Вудворда разобраться между собой, если там есть проблемы", – сказал Невилл Monday Night Football.

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