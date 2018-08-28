Гарі Невілл: Моурінью та Вудворду треба розібратись між собою

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл прокоментував роботу Жозе Моурінью та тренерські відставки у "червоних дияволів".

"Ми бачили, як звільнили Луї ван Гала після перемоги в Кубку Англії, як звільнили Девіда Мойєса за 4 тури до кінця чемпіонату, тому ми більше не говоримо про футбольний клуб, який поводить себе відповідно до своєї історії.

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Я приймаю те, що є різні часи, труднощі та виклики, але мій щирий погляд, що Ед Вудворд, який продовжив контракт з Моурінью 7-8 місяців тому, має дочекатись кінця контракту і виконувати роботу.

Не можна продовжувати стрибати навколо тренерів. Я чув історії про третій сезон Моурінью і решту цього, і з цим не можна не погодитись, тому що щось у цьому є.

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Але що я можу сказати: настав час для Жозе Моурінью та Еда Вудворда розібратись між собою, якщо там є проблеми", – сказав Невілл Monday Night Football.

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