34-летний центрбек сообщил о своих намерениях в своем твиттере.

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"На протяжении многих лет меня преследует тяжелая боль, мешающая ходить. Я не хочу даром зарабатывать деньги. Я честно начал свою карьеру и так же ее завершаю. Навеки буду благодарен", – написал аргентинец.

Гарай начал карьеру на родине в составе Ньюэллс Олд Бойз в сезоне 2004/05. В декабре 2005-го защитник перебрался в Испанию. Там он защищал цвета Расинга и мадридского Реала, с которым завоевал Кубок Испании-2011.

Перед кампанией 2011/12 перешел в Бенфику, где провел три сезона и завоевал 4 национальных трофея. Затем Гарай выступал за Зенит (чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России), а последние 4 сезона играл за Валенсию. С испанцам центрбек завоевал Копа дель Рей в 2019 году.

В составе сборной Аргентины Гарай дебютировал в 2007-м. Он взял с "альбиселесте" золото Олимпиады-2008. Также защитник принял участие в ЧМ-2014 и Копа Америка-2015 (поражения в финалах).

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