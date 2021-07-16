34-річний центрбек сповістив про власні наміри в своєму твіттері.

Роббен повторно завершив кар'єру гравця

"Упродовж багатьох років мене переслідує важкий біль, який заважає ходити. Я не хочу задарма заробляти гроші. Я чесно розпочав свою кар'єру й так само її завершую. Навіки буду вдячний", – написав аргентинець.

Есек'єль Гарай розпочав кар'єру на батьківщині у складі Ньюеллс Олд Бойз у сезоні 2004/05. У грудні 2005-го оборонець перебрався до Іспанії. Там він захищав кольори Расінга та мадридського Реала, з яким здобув Кубок Іспанії-2011.

Перед кампанією 2011/12 перейшов до Бенфіки, де провів три сезони та завоював 4 національних трофеї. Потім Гарай виступав за Зеніт (чемпіон, володар Кубка і Суперкубка Росії), а останні 4 сезони грав за Валенсію. Із левантійцями центрбек здобув Копа дель Рей у 2019 році.

У складі збірної Аргентини Гарай дебютував у 2007-му. Він взяв із "альбіселесте" золото Олімпіади-2008. Також оборонець узяв участь у ЧС-2014 і Копа Амеріка-2015 (поразки у фіналах).

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