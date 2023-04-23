Наполи вырвал победу над Ювентусом в матче 31-го тура Серии А. Читайте отчет об игре Ювентус – Наполи на "Футбол 24".

Наполи проводит самый неудачный отрезок сезона, во время которого уже вылетел из Лиги чемпионов, но это не повлияло на чемпионские позиции неаполитанцев. Ювентус поднялся в турнирной таблице, ведь туринцам вернули 15 очков, которые снимали с клуба.

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Команды начали осторожно, не идя большими силами вперед. Связка Кварацхелия – Осимхен уже не сияет, как в течение большей части сезона, поэтому Наполи был не слишком активным в создании моментов. Ювентус едва не подловил защиту неаполитанцев на 12 минуте, когда пошли в высокий прессинг – Жуан Жезус в последний момент отдал партнеру. В ответ Ндомбеле пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел намного выше ворот.

Милик классно замыкал фланговую передачу, но удар от газона не стал проблемой для Мерета. Хвича переправлял головой в дальний угол, но Щенсны потащил удар (у грузина еще и зафиксировали фол в этом моменте). В итоге, первый тайм завершился без голов.

Вторая половина началась в том же темпе. Активнее начали играть уже на 60 минуте. Ди Мария делал передачу на дальнюю штангу – Ди Лоренцо в прыжке прервал. Кварацхелия мгновенно разогнал контратаку, но его удар попал в Осимхена – нигериец не смог обработать мяч. Лучший момент матча возник на 71 минуте – Осимхен пробил после подачи углового, но точно туда, где находился Щенсны.

Виктор получил еще одну возможность после прекрасной передачи Ди Лоренцо, но нигериец пробил над воротами. А на 81 минуте Ди Мария таки открыл счет во встрече. Локателли выдал классную дальнюю передачу, Анхель убегал от защитника, убрал мяч под себя и пробил – рикошет помог взятию ворот. Впрочем, гол отменили из-за фола Милика в самом начале атаки.

В начале компенсированного времени забил уже Влахович, но и здесь гола не было – Кьеза выпустил мяч за боковую. Наполи ответил выпадом Осимхена, который не успел переиграть Щенсны, а продолжение атаки принесло победу Наполи. Эльмас навесил на дальний угол вратарской, а Распадора оставили без опеки – форвард поймал мяч с лету, мощно прошив Щенсны.

Таким образом, Наполи набрал 78 пунктов, оставшись первым, а Ювентус с 59 очками третий. Интересно, что партенопейцы победили впервые за 3 поединка – до этого было поражение от Милана и две ничьи с Вероной и тем же Миланом.

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