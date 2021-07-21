34-летний нападающий стал игроком Страсбура, сообщает официальный сайт клуба.

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Гамейро заключил с эльзасцами контракт на 2 года. На Ла Мено он будет выступать под привычным 9-м номером. Гамейро достался Страсбуру бесплатно, ведь летом покинул Валенсию на правах свободного агента.

Форвард воспитывался в системе эльзасцев и дебютировал на профессиональном уровне со Страсбуром в сезоне 2005/06. После трех сезонов там он перебрался в Лорьян. Затем защищал цвета ПСЖ, Севильи, Атлетико, Валенсии.

В сезоне 2020/21 Кевин Гамейро провел 27 матчей в Ла Лиге, в которых забил 4 мяча.

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