Гамейро оформил возвращение на родину
Опытный форвард Кевин Гамейро завершил свой многолетний зарубежный вояж и вернулся в родной клуб.
34-летний нападающий стал игроком Страсбура, сообщает официальный сайт клуба.
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Гамейро заключил с эльзасцами контракт на 2 года. На Ла Мено он будет выступать под привычным 9-м номером. Гамейро достался Страсбуру бесплатно, ведь летом покинул Валенсию на правах свободного агента.
Форвард воспитывался в системе эльзасцев и дебютировал на профессиональном уровне со Страсбуром в сезоне 2005/06. После трех сезонов там он перебрался в Лорьян. Затем защищал цвета ПСЖ, Севильи, Атлетико, Валенсии.
В сезоне 2020/21 Кевин Гамейро провел 27 матчей в Ла Лиге, в которых забил 4 мяча.
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