34-річний нападник став гравцем Страсбура, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гамейро уклав із ельзасцями контракт на 2 роки. На Ла Мено він виступатиме під звичним 9-м номером. Гамейро дістався Страсбуру безкоштовно, адже влітку покинув Валенсію на правах вільного агента.

Форвард виховувався у системі ельзасців і дебютував на професіональному рівні за Страсбур у сезоні 2005/06. Після трьох сезонів там він перебрався до Лор'яна. Потім захищав кольори ПСЖ, Севільї, Атлетіко, Валенсії.

У сезоні 2020/21 Кевін Гамейро провів 27 матчів у Ла Лізі, в яких забив 4 м'ячі.

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