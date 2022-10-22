"Аяччо хорошо держался 25 минут, пока держал нас под прессингом. С момента, когда это давление немного спало, мы создали несколько интересных моментов, как в первом голе. Игроки продемонстрировали хорошую игру на техническом уровне. Во втором тайме темп был менее интенсивным, у нас было несколько ключевых моментов, которые мы не реализовали, и Аяччо ощутил определенную надежду.

Космические голы Мбаппе и Месси в видеообзоре матча Аяччо – ПСЖ – 0:3

Но она просуществовала ровно до того момента, пока мы не забили два замечательных гола, включая гол Месси. Люди приходят на стадион, чтобы посмотреть на игру Лео, он самый лучший игрок всех времен. Ему нравится играть с другими, у него есть желание играть на команду, он очень самоотверженный и прекрасно забил второй гол", – приводит слова Гальтье L`Equipe.

Напомним, ПСЖ разбил Аяччо в поединке 10-го тура Лиги 1 (3:0). Дубль оформил Мбаппе (по голевым передачам Месси), еще один гол в активе Лео (с паса Килиана).

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