Мбаппе и Месси организовали легкую победу ПСЖ над аутсайдером – чемпион мира успел опозориться эпичным промахом
ПСЖ и Аяччо в пятницу открывали программу 12-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 12 тур
Аяччо – ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78
Чемпион приехал в гости к новичку элиты, шедшему в зоне вылета. ПСЖ не мог рассчитывать на дисквалифицированных Неймара и Рамоса.
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Звездная команда Гальтье вяло провела первый тайм, но для гола хватило одного момента взаимодействия Месси и Мбаппе. Аргентинец разрезной передачей вывел партнера на рандеву с кипером, и Килиан четко реализовал шанс. Мбаппе должен был делать дубль, но на 36-й минуте умудрился испортить гораздо более простую возможность. Хакими пронесся по правому флангу и выкатил чемпиону мира на полупустые ворота – ужасный удар на трибуны.
ПСЖ провел в эконом-режиме и вторую половину, но сопернику не удалось избежать разгрома. Снова все решили Месси и Мбаппе, которые под занавес встречи обменялись ассистами. Особенно красивой получилась комбинация второго гола – несколько резких передач, Килиан находит Лео пяткой, а тот убирает кипера и спокойно поражает ворота. Вскоре чемпион мира таки оформил дубль, который позволил ему стать лидером бомбардирской гонки – 10 голов (у Неймара и Дэвида из Лилля по 9). Месси с 9 результативными передачами – лучший ассистент Лиги 1.
Победа увеличила отрыв ПСЖ от сенсационного Лорьяна до 6 очков, но "мерлузовые" в воскресенье еще сыграют против Труа.
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