"Аяччо добре тримався 25 хвилин, поки тримав нас під пресингом. З моменту, коли цей тиск трохи спав, ми створили кілька цікавих моментів, як у першому голі. Хлопці продемонстрували хорошу гру на технічному рівні. У другому таймі темп був менш інтенсивним, у нас було кілька ключових моментів, які ми не реалізували, і Аяччо відчув певну надію.

Космічні голи Мбаппе та Мессі у відеоогляді матчу Аяччо – ПСЖ – 0:3

Але вона проіснувала рівно до того моменту, поки ми не забили два чудових голи, включаючи гол Мессі. Люди приходять на стадіон, щоб подивитися на гру Лео, він найкращий гравець усіх часів. Йому подобається грати з іншими, у нього є бажання грати на команду, він дуже самовідданий і чудово забив другий гол", – наводить слова Гальтьє L`Equipe.

Нагадаємо, ПСЖ розбив Аяччо у поєдинку 10-го туру Ліги 1 (3:0). Дубль оформив Мбаппе (з гольових передач Мессі), ще один гол в активі Лео (з паса Кіліана).

Мбаппе та Мессі організували легку перемогу ПСЖ над аутсайдером – чемпіон світу встиг зганьбитися епічним промахом