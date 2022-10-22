ПСЖ уверенно разобрал Аяччо в матче 12-го тура благодаря перфомансу Месси и Мбаппе. Смотрите видео голов и обзор поединка Аяччо - ПСЖ на "Футбол 24".

Парижане повели в счете на 24 минуте – Месси отдал разрезную передачу на Мбаппе, а Килиан легко обыграл голкипера. ПСЖ создал еще несколько шансов, однако второй мяч смог забить на 78 минуте.

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Безумную комбинацию разыграли Месси и Мбаппе: Лео отдал на Килиана и забежал в штрафную, Мбаппе вернул мяч пяткой и аргентинец, издевательски обыграв голкипера, забил. Точку во встрече поставил Мбаппе, которому снова ассистировал Месси.

Таким образом, ПСЖ набрал 32 очка и остается лидером турнирной таблицы, а Аяччо с 8 пунктами остался в зоне вылета.