"Сегодня вечером мы продолжили матч против Труа (завершился победой ПСЖ со счетом 3:1, – прим.), где показали очень серьезную, очень интенсивную игру с сильным желанием победить и не дать сопернику надежды. В этот вечер так и было. Даже если в начале матча мы были немного расстроены построением Аяччо. Мяч двигался, но, на мой взгляд, недостаточно быстро. Как только мы немного ускорили мяч, нам удалось надавить на соперника.

Возвращение Месси в видеообзоре поединка ПСЖ – Аяччо – 5:0

Мы также смогли очень быстро возвращать мяч, чтобы не дать сопернику создавать ситуации. Мы хорошо играли во втором тайме, очень хорошо после перерыва, о чем стоит упомянуть, потому что, как и в Труа, мы смогли сделать это сегодня вечером, даже если у нас было преимущество.

Игра была завершена, во втором тайме игрокам это удалось довольно быстро. А потом было настоящее удовольствие, как с точки зрения серьезности, так и с точки зрения удовлетворения наших болельщиков, которых было там в большом количестве, которые очень подбадривали наших игроков и которым, видимо, было приятно видеть игру ПСЖ в таком виде", – цитирует Гальтье официальный сайт парижан.

К слову, ПСЖ до сих пор не гарантировал себе чемпионство – второй Ланс отстает на 6 пунктов за 3 тура до конца первенства.

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