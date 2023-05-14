"Сьогодні ввечері ми продовжили матч проти Труа (завершився перемогою ПСЖ з рахунком 3:1, – прим.), де показали дуже серйозну, дуже інтенсивну гру з сильним бажанням перемогти й не дати супернику надії. Цього вечора так і було. Навіть якщо на початку матчу ми були трохи засмучені побудовою Аяччо. М'яч рухався, але, на мій погляд, недостатньо швидко. Як тільки ми трохи пришвидшили м’яч, нам вдалося натиснути на суперника.

Повернення Мессі у відеоогляді поєдинку ПСЖ – Аяччо – 5:0

Ми також змогли дуже швидко повертати м’яч, щоб не дати супернику створювати ситуації. Ми добре грали в другому таймі, дуже добре після перерви, про що варто згадати, тому що, як і в Труа, ми змогли зробити це сьогодні ввечері, навіть якщо у нас була перевага.

Гру було завершено, у другому таймі гравцям це вдалося досить швидко. А потім було справжнє задоволення, як з точки зору серйозності, так і з точки зору задоволення наших уболівальників, яких було там у великій кількості, які дуже підбадьорювали наших гравців і яким, мабуть, було приємно бачити гру ПСЖ у такому вигляді", – цитує Гальтьє офіційний сайт парижан.

До слова, ПСЖ досі не гарантував собі чемпіонство – другий Ланс відстає на 6 пунктів за 3 тури до кінця першості.

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