Лига 1, чемпионат Франции, 25 тур

Страсбург – Ницца – 2:0

Голы: Диалло, 1, 59 (пен)

ПСЖ – Аяччо – 5:0

Голы: Руис, 22, Хакими, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф, 73 (аг)

Удаление: Хакими (ПСЖ), Мангани (Аяччо)

Эдуард Соболь не смог принять участие в матче против Ниццы из-за травмы, полученной в прошлом туре. Но и без украинца в составе Страсбург сумел переиграть "орлят". Во втором матче победу своей команде приносит нападающий Хабиб Диалло. Третий раз в этом сезоне форвард эльзасцев забивает на первых минутах встречи. Три добытых очка позволили Старсбургу улучшить свое турнирное положение. От зоны вылета команда Антонетти оторвалась на шесть очков. Ницца осталась на 8 строчке с 51 баллом.

ПСЖ может избавиться от звездного защитника – считается, что он негативно влияет на Мбаппе

Главным событием для ПСЖ стало возвращение в основу Лео Месси, который разгневал своей поездкой в Саудовскую Аравию катарских владельцев. Каждое прикосновение к мячу аргентинца сопровождалось свистом с трибун. Однако это не помешало парижанам контролировать игру. Аяччо смог только однажды нанести удар по воротам Доннаруммы. Руис и Хакими в первом тайме сделали счет комфортным для своей команды.

После перерыва ПСЖ продолжил давить на соперника. Несколько минут понадобилось, чтобы отличиться в матче Килиану Мбаппе. В итоге француз оформил дубль. Ближе к завершению матча на поле возникла потасовка. Ашраф Хакими и Тома Мангани увидели перед собой красные карточки. Для марокканского защитника это удаление стало вторым в трех матчах. Финальный свисток зафиксировал победу парижан.

ПСЖ оторвался в турнирной таблице от Ланса на шесть очков, а Аяччо официально оформил свой вылет в Лигу 2.

Make Toulouse Great Again: суперпрограмма для трансферов, первая женщина-скаут – как американцы сменили Тулузу