ПСЖ сокрушил Аяччо в матче 35-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор встречи ПСЖ – Аяччо на "Футбол 24".

ПСЖ повел в счете на 22 минуте – Данилу отдал классную разрезную передачу на левый край штрафной, где Фабиан Руис первым касанием подхватил мяч, а вторым отправил его в ворота шведом. Хакими на 33 минуте удвоил преимущество, сыграв на добивании после сейва вратаря.

ПСЖ разгромил аутсайдера благодаря дублю Мбаппе, Страсбур без Соболя переиграл Ниццу и оторвался от зоны вылета

После перерыва Мбаппе забил довольно курьезный гол, а на 54-й минуте оформил эффектный дубль ударом с лету. Юссуф срезал мяч в собственные ворота, забив последний гол в игре.