Реал презентовал Кепу – Перес засыпал конкурента Лунина комплиментами
Аренда Кепы рассчитана до конца нынешнего сезона.
Мадридский Реал представил Кепу Аррисабагу – голкипер будет выступать в Испании под 25 номером. Об этом пишет клубная пресс-служба "сливочных".
Реал официально объявил о трансфере Кепы
"Он один из лучших в мире. Я рад, что Кепа выбрал именно Мадрид", – сказал Флорентино Перес на пресс-конференции.
Напомним, Реал арендовал 28-летнего испанца у Челси на один сезон без права выкупа из-за тяжелой травмы бельгийского голкипера Тибо Куртуа.
Кепа является воспитанником Атлетика, откуда в 2018 году перешел в Челси. В прошлом сезоне он сыграл 42 матча за лондонцев, пропустив 45 голов и 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
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