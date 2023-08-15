Мадридский Реал представил Кепу Аррисабагу – голкипер будет выступать в Испании под 25 номером. Об этом пишет клубная пресс-служба "сливочных".

Реал официально объявил о трансфере Кепы

"Он один из лучших в мире. Я рад, что Кепа выбрал именно Мадрид", – сказал Флорентино Перес на пресс-конференции.

Напомним, Реал арендовал 28-летнего испанца у Челси на один сезон без права выкупа из-за тяжелой травмы бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Кепа является воспитанником Атлетика, откуда в 2018 году перешел в Челси. В прошлом сезоне он сыграл 42 матча за лондонцев, пропустив 45 голов и 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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