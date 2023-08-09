Экс-полузащитник Шахтёра Тете подписал контракт с Галатасараем на правах свободного агента. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Сообщается, что бразилец поставил подпись под 4-летним соглашением. Его годовая зарплата составит 2,5 млн евро в год. Таким образом, за четыре года в Стамбуле он сможет заработать 10 млн евро.

Согласно источнику, Галатасарай официально объявит о подписании бразильца сегодня вечером. Последним клубом Тете стал Лестер, вместе с которым игрок не сумел сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

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