Бразилец после ухода из Лестера, за который выступал с января текущего года, находился в поисках нового клуба. Как сообщает журналист Невзат Диндар, Тете продолжит свою карьеру в Галатасарае.

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Согласно информации, полузащитник подпишет контракт на четыре года с возможностью продлить еще на один сезон. Галатасарай выплатит Тете подписной бонус в размере 3,5 миллиона евро, а зарплата игрока составит 2,8 млн в год.

Напомним, что у бразильца есть действующее соглашение с Шахтером, которое рассчитано до декабря 2023 года. Однако ФИФА все еще позволяет иностранцам приостанавливать контракты с украинскими клубами, поэтому "горняки" не смогут получить деньги за трансфер.

Отметим, что Тете вызвал интерес со стороны других турецких клубов. Пресса писала о заинтересованности Бешикташа и Фенербахче.

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