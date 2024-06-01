Ювентус еще в июле 2023 года сообщил о начале процесса выхода из проекта Суперлиги, а уже сегодня, 1 июня, подал заявку на вступление в ECA – Европейской ассоциации клубов, сообщает Reuters.

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"Я рад сообщить, что Ювентус подал запрос на повторное присоединение к ECA, который вскоре будет официально оформлен. Двери ECA всегда открыты для клубов, которые верят в коллективные интересы, прогрессивные реформы и конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами – мы рады, что Ювентус снова присоединится к европейской футбольной семье", – отметил Аль-Хелаифи в комментарии.

Напомним, что именно Реал, Барселона и Ювентус длительное время оставались единственными клубами, которые были главными инициаторами запуска Суперлиги. Английские клубы уже отказались от участия в турнире, а представители Франции и Германии сделали еще до того, как объявили о возможном запуске Суперлиги.

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