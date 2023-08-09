Галатасарай підписує екс-зірку Шахтаря – гравець заробить 10 млн євро
Півзахисник Тете погодив умови особистого контракту з Галатасараєм.
Екс-півзахисник Шахтаря Тете підписав контракт із Галатасараєм на правах вільного агента. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.
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Повідомляється, що бразилець поставив підпис під 4-річною угодою. Його річна зарплата становитиме 2,5 млн євро на рік. Таким чином, за чотири роки в Стамбулі він зможе заробити 10 млн євро.
Згідно з джерелом, Галатасарай офіційно оголосить про підписання бразильця сьогодні ввечері. Останнім клубом Тете став Лестер, разом із яким гравець не зумів зберегти прописку в АПЛ на наступний сезон.
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