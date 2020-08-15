Гай: Луческу это человек-сюрприз – никогда не знаешь, чего от него ждать

"Смотря на Луческу, видно, что у него есть амбиции, силы и возможности. Человек сделал свой выбор и, я думаю, что я не в праве его осуждать. Что касается именно перехода в конкурирующий клуб, с которым много противостояний, наоборот, думаю, украинский футбол немного оживился. Думаю, эти баталии будут еще больше подогревать интерес.

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Резкие и критические высказывания в адрес Луческу с обеих сторон выглядят не совсем красиво. Но, думаю, со временем это все уляжется. Наоборот, надо найти смелость и принять то, что человек сделал свой выбор. В Европе часто тренеры переходят из одной команды в другую. Когда ты живешь футболом, во многих случаях тебе приходится делать выбор, иногда может он не совсем комфортный для болельщиков, руководства, еще для кого-то. Но с точки зрения профессионального роста это уходит на второй план.

Любому тренеру нужно время, но, я думаю, в любом случае Динамо на какой-то процент станет сильнее. Другой вопрос: хватит ли этого уровня, чтобы конкурировать с Шахтером. Думаю, может быть не так сразу, но сложности у Шахтера появятся однозначно. Думаю, Луческу может добавить Динамо свою философию, свой стиль игры. Чем сейчас хорош Шахтер? В держании мяча, его контроле, контроле игры. Я думаю, что, если Луческу сможет Динамо привить такой стиль, то командам, которые играют в таком же ключе, станет тяжелее играть против команд себе подобных.

Луческу человек-сюрприз. Ты не знаешь, что он может сделать завтра. Сегодня ты играешь, завтра не играешь, потом ты на трибуне, потом ты опять играешь, потом ты опять не нужен. Это такие моменты, которые дают хороший опыт на будущее. И это дает человеку понятие, что ты должен быть готов к любой ситуации, которая может у тебя появиться", – сказал Гай в комментарии изданию Meta Ratings.

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