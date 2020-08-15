"Дивлячись на Луческу, видно, що у нього є амбіції, сили і можливості. Людина зробила свій вибір і, я думаю, що не маю права його засуджувати. Що стосується саме переходу до конкуруючого клуб, з яким багато протистоянь, навпаки, думаю, український футбол трохи пожвавився. Думаю, ці баталії будуть ще більше підігрівати інтерес.

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Різкі і критичні висловлювання на адресу Луческу з обох сторін виглядають не зовсім красиво. Але, думаю, з часом це все вляжеться. Навпаки, треба знайти сміливість і прийняти те, що людина зробила свій вибір. В Європі часто тренери переходять з однієї команди в іншу. Коли ти живеш футболом, у багатьох випадках тобі доводиться робити вибір, іноді може він не зовсім комфортний для уболівальників, керівництва, ще для когось. Але з точки зору професійного зростання це відходить на другий план.

Будь-якому тренеру потрібен час, але, я думаю, в будь-якому випадку Динамо на якийсь відсоток стане сильніше. Інше питання: чи вистачить цього рівня, щоб конкурувати з Шахтарем. Думаю, можливо не так одразу, але складнощі у Шахтаря з'являться однозначно. Думаю, Луческу може додати Динамо свою філософію, свій стиль гри. Чим зараз сильний Шахтар? Триманням м'яча, його контролем, контролем гри. Я думаю, що, якщо Луческу зможе Динамо прищепити такий стиль, то командам, які грають в такому ж ключі, стане важче грати проти команд собі подібних.

Луческу людина-сюрприз. Ти не знаєш, що він може зробити завтра. Сьогодні ти граєш, завтра не граєш, потім ти на трибуні, потім ти знову граєш, потім ти знову не потрібен. Це такі моменти, які дають хороший досвід на майбутнє. І це дає людині поняття, що ти повинен бути готовий до будь-якої ситуації, яка може у тебе з'явитися", – сказав Гай у коментарі виданню Meta Ratings.

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