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Луческу: Переход в Динамо – это не вопрос контракта, а лишь возвращение к работе

18:38 - Читати українською
Луческу: Переход в Динамо – это не вопрос контракта, а лишь возвращение к работе
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал новый этап своей тренерской карьеры в Украине.

"Все должны знать, почему я это сделал. Мне нужно было вернуться на поле, подарить эмоции, дать что-то молодым игрокам. Прежде чем я умру, нужно жить хорошо, поэтому я решил это сделать.

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Для Шахтера я остаюсь легендой, но я нуждаюсь в соревнованиях, нуждаюсь оставаться на поле, чувствовать атмосферу. Потому что футбол очень красив. Это не вопрос контрактов, просто возвращение к работе. Это хороший пример для всех, кому за 70 лет. Они еще могут жить и многое дать молодежиі", – сказал румынский специалист в интервью Tuttomercatoweb.

Напомним, под руководством Луческу киевляне провели уже два товарищеских матча – 3 0 против Вереса и 1:2 с Десной. Сейчас Динамо продолжает готовиться к новому сезону.

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