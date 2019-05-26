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Габриэл после победы в Кубке Испании прыгнул в подкате двумя ногами под тренера Валенсии – видео момента

11:42 226 Читати українською
Габриэл после победы в Кубке Испании прыгнул в подкате двумя ногами под тренера Валенсии – видео момента
Габриэл Паулиста / Reuters

Защитник Валенсии Габриэл Паулиста сделал подкат под тренера Марселино после триумфа в Кубке Испании

Центрбек "летучих мышей" оригинально отпраздновал победу в финале Кубка Испании над Барселоной.

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28-летний бразилец сделал подкат под тренера Марселино, когда тот произносил речь перед болельщиками на стадионе в Севилье. "Арбитр, VAR! Эй, Габриэлю, не разрушай тренера", - отреагировал твиттер Валенсии.

Габриэл, который ранее играл за Арсенал, также знаком с Марселино по работе в Вильярреале.

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