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Фантастический гол партнера Зозули со своей половины поля – видео дня

11:38 255 Читати українською
Фантастический гол партнера Зозули со своей половины поля – видео дня
Карлос Акунья / Фото ФК Альбасете

Шедевры рождаются не только в Примере, а и во втором испанском дивизионе.

Альбасете завоевалом важную победу в 40-м туре Сегунды против Спортинга (2:0).

Украшением встречи стал невероятный гол Карлоса Акуньи. Парагваец заметил, что голкипер соперника отошел от ворот и мощно пробил со своей половины поля. Спасти ситуацию вратарь уже не смог.

Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника

Также весь поединок на поле провел украинский форвард Роман Зозуля, однако результативными действиями не отличался.

В турнирной таблице Альбасете занимает третье место.

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Теги
Испания Видеоновости Роман Зозуля Роман Зозуля Карлос Акунья Карлос Акунья Альбасете Альбасете
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