Фантастический гол партнера Зозули со своей половины поля – видео дня

Шедевры рождаются не только в Примере, а и во втором испанском дивизионе.

Альбасете завоевалом важную победу в 40-м туре Сегунды против Спортинга (2:0).

Украшением встречи стал невероятный гол Карлоса Акуньи. Парагваец заметил, что голкипер соперника отошел от ворот и мощно пробил со своей половины поля. Спасти ситуацию вратарь уже не смог.

Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника

Также весь поединок на поле провел украинский форвард Роман Зозуля, однако результативными действиями не отличался.

В турнирной таблице Альбасете занимает третье место.