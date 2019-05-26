Габріел після перемоги у Кубку Іспанії стрибнув у підкаті двома ногами під тренера Валенсії – відео моменту

Захисник Валенсії Габріел Пауліста зробив підкат під тренера Марселіно після тріумфу в Кубку Іспанії

Центрбек "кажанів" оригінально відсвяткував перемогу в фіналі Кубка Іспанії над Барселоною.

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28-річний бразилець зробив підкат під тренера Марселіно, коли той виголошував промову перед уболівальниками на стадіоні в Севільї. "Арбітр, VAR! Ей, Габріелю, не зламай тренера", – відреагував твіттер Валенсії.

Габріел, який раніше грав за Арсенал, також знайомий з Марселіно за роботою у Вільяреалі.

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