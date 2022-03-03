Об уходе 32-летнего Габовды Торпедо-БелАЗ объявил на официальном сайте. Соглашение разорвано по обоюдному согласию.

Ракицкий официально покинул Зенит – абсурдное объяснение российского клуба

Полузащитник, который может сыграть и в обороне, перешел в белорусский клуб в августе 2020-го. Сыграл 36 матчей, забил 12 голов и отдал 7 ассистов. Причины ухода украинца не указаны. Не исключено, что это связано с тем, что Беларусь поддерживает Россию в войне с Украиной. Именно с территории Беларуси по нашим землям выпустили много снарядов и ракет, оттуда часть российских военных вошли на территорию Украины.

Ранее Юрий выступал за Карпаты, Кривбасс, Таврию, Рух, а также ряд зарубежных клубов – Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен (Венгрия), белорусские Гранит и Динамо Минск.

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