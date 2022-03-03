Вихованець львівських Карпат більше не є гравцем білоруського клубу, достроково припинивши дію угоди.

Про відхід 32-річного Габовди Торпедо-БелАЗ оголосив на офіційному сайті. Угода розірвана за обопільною згодою.

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Півзахисник, який може зіграти і в обороні, перейшов у білоруський клуб в серпні 2020-го. Зіграв 36 матчів, забив 12 голів і віддав 7 асистів. Причини відходу українця не вказані. Не виключено, що це пов'язано з тим, що Білорусь підтримує Росію у війні з Україною. Саме з території Білорусі по наших землях випустили чимало снарядів і ракет, звідти частина російських військових ввійшли на територію України.

Раніше Юрій виступав за Карпати, Кривбас, Таврію, Рух, а також низку закордонних клубів – Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен (Угорщина), білоруські Граніт та Динамо Мінськ.

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