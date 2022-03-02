Ракицкий официально покинул Зенит – абсурдное объяснение российского клуба
16:48 - Читати українською
Защитник питерского клуба Ярослав Ракицкий наконец-то решился покинуть чемпионат оккупанта.
Украинский защитник Ярослав Ракицкий завершил выступления за Зенит, сообщает официальный сайт российского клуба.
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32-летний футболист попросил досрочно расторгнуть его контракт с клубом из-за тяжелой семейной ситуации.
Напомним, Ракицкий выступал за петербургский клуб с 2019 года. За это время провел 108 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.
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