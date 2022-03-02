Украинский защитник Ярослав Ракицкий завершил выступления за Зенит, сообщает официальный сайт российского клуба.

Еще один немецкий тренер сбежал из российского клуба – его назначили полтора месяца назад, ни одного сыгранного матча

32-летний футболист попросил досрочно расторгнуть его контракт с клубом из-за тяжелой семейной ситуации.

Напомним, Ракицкий выступал за петербургский клуб с 2019 года. За это время провел 108 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.

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