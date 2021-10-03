Торпедо-БелАЗ камня на камне не оставил от Сморгони в рамках 25-го тура белорусского первенства. Читайте отчет о встрече, а также смотрите видео результативных действий украинца Юрия Габовды на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2021, 25-й тур

Торпедо-БелАЗ – Сморгонь – 7:1

Голы: Аусси, 11, 60, Габовда, 21, (пен.), 57, А. Антилевский, 25, Д. Антилевски, 39, Самиев, 62 – Францев, 83

Уже на старте встречи динамовец Аусси замкнул подачу Габовды со штрафного. Через 10 минут Юрий уверенно реализовал пенальти, а до перерыва Антилевский и Антилевски сделали преимущество разгромным.

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Во втором тайме Габовда хладнокровно реализовал выход один на один после паса Антилевского, а уже через 3 минуты ассистировал том же Аусси (на этот раз с углового). Самиев забил уже седьмой мяч в ворота Сморгони, на что соперник ответил голом Францева.

Таким образом, Торпедо-БелаАЗ набрал 29 очков и поднялся на 9 место, Сморгонь с 13 пунктами остался предпоследним.

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