Торпедо-БелАЗ каменя на камені не залишив від Сморгоні у рамках 25-го туру білоруської першості. Читайте звіт про зустріч, а також дивіться відео результативних дій українця Юрія Габовди на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2021, 25-й тур

Торпедо-БелАЗ – Сморгонь – 7:1

Голи: Ауссі, 11, 60, Габовда, 21, (пен.), 57, А. Антілевський, 25, Антілевскі, 39, Самієв, 62 – Францев, 83

Вже на старті зустрічі динамівець Ауссі замкнув подачу Габовди зі штрафного. Через 10 хвилин Юрій впевнено реалізував пенальті, а до перерви Антілевський та Антілевскі зробили перевагу розгромною.

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У другому таймі Габовда холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч після пасу Антілевського, а вже через 3 хвилини асистував тому таки Ауссі (цього разу з кутового). Самієв забив уже сьомий м'яч у ворота Сморгоні, на що суперник відповів голом Францева.

Таким чином, Торпедо-БелаАЗ набрав 29 очок та піднявся на 9 місце, Сморгонь з 13 пунктами залишився передостаннім.

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