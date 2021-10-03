Бельгия. Ліга Жупиле, 10 тур

Андерлехт – Брюгге – 1:1

Голы: Раман, 75 – Ритс, 15

Брюгге открыл счет в дебюте матча, запрессинговав соперника в штрафной. Андерлехт неуклюже пытался разыграть от собственных ворот. В итоге голкипер подарил мяч Ритсу, а тот в касание забил.

Гости сохраняли победный счет в течение часа игрового времени, но пропустили в ответ. Ошибся, к сожалению, Эдуард Соболь. Украинский защитник пропустил по своему флангу Рамана – не сыграл на перехвате и проиграл позицию. Раман с острого угла вырвал ничью для Андерлехта.

Брюгге с 19 очками идет вторым в чемпионате, а Андерлехт с 16 баллами разместился на 7 месте. Богдан Михайличенко просидел весь матч в запасе Андерлехта.

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Соболь вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В активе Эдуарда 3 отбора и 3 перехвата, однако статистический портал SofaScore вывел ему третью худшую оценку в команде – 6.8.