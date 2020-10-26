Чемпионат Беларуси, 27-й тур

Торпедо-БелАЗ – Слуцк – 4:1

Голы: Габовда, 35, 45+3, Хачатурян, 41, Николаевич, 78 – Гафар, 22

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Торпедо-БелАЗ уверенно победил Слуцк на своем поле. Стоит отметить, что матч с первих минут начинали два украинца – Алан Аусси и Юрий Габовда. Последний стал одним из героев поединка.

Но матч стартовал не слишком удачно для Торпедо-БелАЗа. Уже на 22 минуте они пропустили, но вскоре Габовда принял мяч в штрафной соперника и прошил голкипера. За несколько минут Хачатурян вывел хозяев вперед. На 45+3 минуте снова отличился Юрий. Защитник убрал оппонента и пробил в дальний угол – без шансов для вратаря.

Второй тайм был менее насыщен событиями. Слуцк пытался отквитать хотя бы мяч, однако попытки были тщетными. Зато команда украинцев забила четвертый гол во встрече на 78 минуте и поставила точку в матче. 4:1 – Торпедо-БелАЗ уверенно разбирается с соперником и располагается на 5 месте с 47-ю очками, Слуцк идет 14 из 16.

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