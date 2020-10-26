Чемпіонат Білорусі, 27-й тур

Торпедо-БелАЗ – Слуцьк – 4:1

Голи: Габовда, 35, 45+3, Хачатурян, 41, Ніколаєвіч, 78 – Гафар, 22,

Мілевський має намір повернутись в Україну, хоча є варіанти з Кіпру, – Циганик

Торпедо-БелАЗ впевнено переміг Слуцьк на своєму полі. Варто відзначити, що матч з першої хвилин розпочинали два українці – Алан Ауссі та Юрій Габовда. Останній став одним із героїв поєдинку.

Але матч стартував не надто вдало для Торпедо-БелАЗа. Вже на 22 хвилині вони пропустили, але незабаром Габовда прийняв м'яч у штрафному суперника та прошив голкіпера. За кілька хвилин Хачатурян збільшив перевагу господарів. На 45+3 хвилині знову відзначився Юрій. Захисник прибрав опонента та пробив у дальній кут – без шансів для воротаря.

Другий тайм був менш насичений подіями. Слуцьк намагався відквитати бодай м'яч, проте спроби були марними. Натомість команда українців забила четвертий гол у зустрічі на 78 хвилині і поставила крапку у матчі. 4:1 – Торпедо-БелАЗ впевнено розбирається із суперником та розташовується на 5 сходинці з 47-ма очками, Слуцьк йде 14 з 16.

"От якщо Динамо обіграє Шахтар, тоді питань не буде": чому "гірники" втрачають очки, а Гармаш насторожує