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Габовда – о возобновлении чемпионата Венгрии: За несколько дней уже играем первый спарринг

11:46 11 Читати українською
Габовда – о возобновлении чемпионата Венгрии: За несколько дней уже играем первый спарринг
Юрий Габовда / Фото instagram

Защитник Дебрецена Юрий Габовда озвучил хорошие новости из чемпионата, где выступают многие украинцев.

"С понедельника мы начали тренироваться вместе с командой. На этом этапе пока все спокойно. Тренер объявил, что эта неделя будет очень интенсивной. На субботу у нас запланирован товарищеский матч.

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Нам при входе на базу меряют температуру, мы не здороваемся за руки, как и всегда. Многие ребята волновались относительно возобновления сезона. Но клуб сделал каждому тест на коронавирус. Они взяли на себя обязательства делать его каждые 10 дней, чтобы все могли работать со свежей головой.

В физическом плане сегодня было трудно, но в течение прошлых 10 дней мы втягивались. Но все равно работа с мячом – это совсем другое. Ребята соскучились за мячом", – рассказал Габовда для ТК Футбол.

Напомним, 30-летний украинец присоединился к Дебрецену в январе. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии Юрий провел три матча.

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Теги
Мир Венгрия Украинцы за рубежом Юрий Габовда Юрий Габовда Дебрецен Дебрецен
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