Габовда – о возобновлении чемпионата Венгрии: За несколько дней уже играем первый спарринг

Защитник Дебрецена Юрий Габовда озвучил хорошие новости из чемпионата, где выступают многие украинцев.
"С понедельника мы начали тренироваться вместе с командой. На этом этапе пока все спокойно. Тренер объявил, что эта неделя будет очень интенсивной. На субботу у нас запланирован товарищеский матч.
Ребров может возглавить Фенербахче
Нам при входе на базу меряют температуру, мы не здороваемся за руки, как и всегда. Многие ребята волновались относительно возобновления сезона. Но клуб сделал каждому тест на коронавирус. Они взяли на себя обязательства делать его каждые 10 дней, чтобы все могли работать со свежей головой.
В физическом плане сегодня было трудно, но в течение прошлых 10 дней мы втягивались. Но все равно работа с мячом – это совсем другое. Ребята соскучились за мячом", – рассказал Габовда для ТК Футбол.
Напомним, 30-летний украинец присоединился к Дебрецену в январе. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии Юрий провел три матча.
"На Мальдивах пересекся с Квальяреллой": Зубков – о чемпионстве Ференцвароша, Шахтере и чем Зинченко хуже Депая