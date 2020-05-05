Габовда – про відновлення чемпіонату Угорщини: За кілька днів вже граємо перший спаринг

Оборонець Дебрецена Юрій Габовда озвучив хороші новини з чемпіонату, де виступають багато українців.

"З понеділка ми почали тренуватися разом з командою. На цьому етапі поки все спокійно. Тренер оголосив, що цей тиждень буде дуже інтенсивним. На суботу у нас запланований товариський матч.

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Нам при вході на базу міряють температуру, ми не вітаємося за руки, як і завжди. Багато хлопців хвилювалися стосовно відновлення сезону. Але клуб зробив кожному тест на коронавірус. Вони взяли на себе зобов'язання робити його кожні 10 днів, щоб всі могли працювати зі свіжою головою.

У фізичному плані сьогодні важко було, але протягом минулих 10 днів ми втягувалися. Але все одно робота з м'ячем – це зовсім інше. Хлопці скучили за м'ячем", – розповів Габовда для ТК Футбол.

Нагадаємо, 30-річний українець приєднався до Дебрецена у січні. У нинішньому сезоні чемпіонату Угорщини Юрій провів три матчі.

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