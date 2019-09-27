Габелок: Ворскла не будет играть против Шахтера так открыто, как против Динамо

Полузащитник Ворсклы Артем Габелок поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ против Шахтера.

"Психологическое состояние у команды не самое лучшее. Но все работают, стараются, тактически готовимся по-другому к матчу с Шахтером. Поэтому посмотрим, будет тяжелая встреча.

Чеснаков: Ворскла не провалится с Шахтером так, как с Динамо

Но мы работаем тактически, стараемся, чтобы выступить лучше, чем с Динамо. Конечно, не планируем отходить всей командой назад. Но, думаю, не будем так открыто играть, как с Динамо. Однако все же будем атаковать.

Нам будет тяжело, Шахтер хороший соперник. Но мы разбирали эту команду, так что горнякам тоже непросто будет с нами играть", – сказал Габелок программе Футбол NEWS.

Шахтер – Ворскла: анонс матча УПЛ