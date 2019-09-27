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Габелок: Ворскла не будет играть против Шахтера так открыто, как против Динамо

09:17 21 Читати українською
Габелок: Ворскла не будет играть против Шахтера так открыто, как против Динамо
Артем Габелок / ФК Ворскла

Полузащитник Ворсклы Артем Габелок поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ против Шахтера.

 

"Психологическое состояние у команды не самое лучшее. Но все работают, стараются, тактически готовимся по-другому к матчу с Шахтером. Поэтому посмотрим, будет тяжелая встреча.

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Но мы работаем тактически, стараемся, чтобы выступить лучше, чем с Динамо. Конечно, не планируем отходить всей командой назад. Но, думаю, не будем так открыто играть, как с Динамо. Однако все же будем атаковать.

Нам будет тяжело, Шахтер хороший соперник. Но мы разбирали эту команду, так что горнякам тоже непросто будет с нами играть", – сказал Габелок программе Футбол NEWS.

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