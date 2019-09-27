Шахтер – Ворскла: анонс матчу УПЛ

В рамках 9-го тура УПЛ Шахтер принимает Ворсклу. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер продолжает своё доминирование в чемпионате, выиграв все 8 матчей, забив 24 гола и пропустив в четыре раза меньше. При этом "горняки" били не только "мешков", но и главных претендентов на медали – Александрию, Динамо, Зарю и Десну. Не все из этих матчей были убедительными: на КСК Ника был провален первый тайм, с луганчанами произошла чудо-перестрелка в Харькове (4:3), а неделю назад в Чернигове после мощного старта команда сдулась, играя во что-то очень далёкое от классического футбола Шахтера.

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Для всех поединков характерными были проблемы чемпионов с действиями под прессингом и невнимательность обороны. Долгое время их маскировали фантастическая форма лидеров (в частности, Тайсона) и включения турбо-режима, но в матче с Десной обе палочки-выручалочки замолчали сразу после перерыва. Высоко накрывая соперника и действуя смело, северяне создали кучу проблем своему пассивному сопернику – не хватило только исполнительского мастерства на завершающей стадии. Словом, против Шахтера можно играть.

Статистика противостояния

Всего: 57 матчей, 42 победы Шахтера, 11 ничьих, 4 победы Ворсклы, разница мячей 119-33

В Премьер-лиге: 49 матчей (+37, = 9, 2, 99-28)

Ворскла до предыдущего тура хоть и не считалась претендентом на медали, но казалась очень качественным середнячком, которому по силам отобрать очки у украинского гранда. Не настораживали даже проигрышы Карпатам, Александрии, Заре и Десне, однако Динамо неделю назад разбило иллюзию мощности полтавчан – в ворота "ворсклян" залетело сразу пять голов. "Зелёно-белые" не смогли ответить хотя бы одим, а в целом это было третье подряд поражение подопечных Виталия Косовского – и самое крупное в родных стенах за всю историю клуба в УПЛ. Ворскла сразу же упала на 10 позицию.

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Собственно, даже в таком разгроме от гранда ничего страшного не было бы, если бы полтавчане не уступали другим крепким командам столь же безапелляционно. В первых турах ещё были некоторые скидки на нефарт (с Зарей) и равенство по моментам (с Десной), однако чем дальше шагает команда Виталия Косовского, тем заметнее становится качественное превосходство лидеров чемпионата в матчах против "ворсклян". При этом нельзя сказать, что Ворскла совсем никакая: у неё хорошие фланги и симпатичная атакующая модель – впрочем, есть значительные проблемы с реализацией и слаженностью действий в обороне. "Зелёно-белые" умеют играть в футбол, но пока он слишком сырой.

Предыдущий матч. 11.11.2018. 15-й тур чемпионата Украины-2018/2019.

Ворскла – Шахтер – 0:2

Голы: 0:1 – Веллингтон Нем (19), 0:2 – Майкон (41).

Кадровая ситуация

Травмированные: Шехич, Каневцев – Пихалёнок, Малышев

Дисквалифицированные: нет

Под вопросом: Мораес (Шахтер)

Не сыграют по другим причинам: Болбат, Сикан, Хочолава (не попали в заявку)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ворскла

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Антонио – Тете, Тайсон, Соломон – Мораес

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Баенко, Кане – Скляр – Ребенок, Петрович, Габелок, Артур – Коломоец

"Изюминки" матча:

– Шахтер в роли хозяев поля может забить 1000-й гол в УПЛ (ещё 1 мяч).

– Шахтер может забить 100-й "полтавский" гол в чемпионатах (ещё 1 мяч).

– Победная серия Шахтера в матчах с Ворсклой в УПЛ началась 6 марта 2016 года и продолжается уже 9 игр (мячи – 25-7)

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 в течение 37 матчей подряд: +32=5.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтер перед Лигой чемпионов может дать отдых некоторым лидерам, ведь матч против Ворсклы на бумаге не сулит никаких проблем. Да, полтавчане не безнадёжны и моментами даже симпатичны, но после домашнего разгрома в игре с кризисным Динамо надеяться на выездной триумф в Харькове было бы слишком оптимистично. Дончане – фавориты встречи, в которой они должны добыть убедительную победу.

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